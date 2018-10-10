В СБУ озвучили три версии пожара под Ичней, - пресс-служба Порошенко

10.10.2018 07:55

В пресс-службе президента Украины Петра Порошенко по результатам доклада силовых структур, сообщили, что сотрудники СБУ рассматривают три версии пожара, который произошел в хранилищах боеприпасов Министерства обороны Украины вблизи Ични, что в Черниговской области.



Как пишет replyua.net, в сообщении пресс-службы отмечается, что Служба безопасности Украины в настоящее время рассматривает три версии, по которым могло произойти чрезвычайное происшествие. Самой основной из таких версий является совершение диверсии с проникновением диверсантов на территорию, где хранятся боеприпасы. Далее в СБУ рассматривают вариант с нарушением правил пожарной безопасности или хранения такого арсенала. Третья версия СБУ – специально сделанный поджег, чтобы скрыть недостаток боеприпасов на складе.



В свою очередь Степан Полторак, возглавляющий Министерство обороны Украины, рассказал, что в три часа и двадцать минут во вторник, 9 октября в одно и то же время произошла детонация в трех хранилищах боеприпасов. После некоторого времени после этого, через минут 20, произошли еще взрывы в нескольких хранилищах. На момент инцидента, по словам министра, склады были заполнены на ноль процентов. Министр обороны Степан Полторак сообщил, что в 3:20 9 октября одновременно были взорваны три хранилища арсенала, а уже через 20 минут был осуществлен подрыв еще нескольких хранилищ. Он отметил, что на момент подрыва склады были заполнены на 50%.