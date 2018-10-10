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Внимание, родители! Забрать ребенка у родителей могут за одежду не по погоде
В украинском законодательстве утверждены новые обстоятельства, при которых ребенок может быть изъят из семьи.
Кабмин 3 октября утвердил постановление «Некоторые вопросы усовершенствования социальной защиты детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе могут угрожать жизни и здоровью ребенка». Документ регламентирует проведение обязательной оценки безопасности ребенка не только при сигнале о несоответствующем воспитании или проявление жестокости, но и при наличии других факторов.
Так, социальные работники обязаны давать оценку при сообщении из-за необеспечения родителями или опекунами необходимого питания, лечения и присмотра; если заболевшего ребенка (или ребенка с ограниченными физическими возможностями) возрастом до 7 лет оставляют одного дома, на улице, в общественном транспорте (присматривать за ребенком может гражданин, достигший 14-летнего возраста); если ребенок возрастом до 10 лет более получаса находится на улице в одежде не по сезону; если ребенок находится под присмотром людей в состоянии алкогольного опьянения, под действием психотропных веществ, имеющего психические расстройства.
Некоторые из принятых факторов оставляют вопросы у добросовестных родителей. Их мы переадресовали директору центра социальных служб семьи, детей и молодежи Дружковского городского совета Светлане Быковой.
– Социальные работники реагируют на все сообщения граждан, касающиеся несоответвия в воспитании детей и несущих угрозу их жизни и здоровью. Например, поступивший сигнал о том, что ребенок одет не по погоде, естественно, будет проверен. Однако оценку мы можем дать только после семидневной проверки, – поясняет Светлана Анатольевна.
Так, под проверку попадет не только одежда ребенка, в которой он гуляет на улице, но и жилищные условия семьи: наличие спального места, продуктов питания, учебных принадлежностей, игрушек.
Давать оценку только за то, что малыш легко одет, не будут по некоторым причинам: заявителю может показаться холоднее, чем маме и ребенку, ребенок может быть закален и т. д.
Соответственно, родители, доказавшие, что дают правильное воспитание и уход своему чаду, могут не бояться: после проверки они не попадут на учет социальных служб.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, семья, ребенок, правительство, законодательство
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