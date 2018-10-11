- Варфоломей взял паузу с Томосом: глава УПЦ МП Онуфрий ночью экстренно прибыл к Порошенко21:12
- Жители ОРДЛО на деле не рады оккупации РФ: бывший пленник боевиков рассказал, как легко вернуть Донбасс16:04
- Бывший "беркутовец" "слил" боевикам "Л/ДНР" информацию про ВСУ и приезд Порошенко15:26
- Баллистические ракеты к "Грому", способные долететь до Москвы, заставили россиян дрожать от страха. ВИДЕО14:33
- Ставка Москвы: Царев рассказал, кого Путин хочет сделать президентом Украины14:10
- Поднимет ли Москва зарплату в Донецке: Песков прокомментировали обещание, на которое надеялись сепаратисты22:38
- Кабмин изменил условия программы «Доступное жилье»22:00
- В четверг в Украине остановятся маршрутки и машины – СМИ21:39
- Новая победа Украины над газовым монополистом 21:21
- Применения оружия ВСУ для отпора агрессии против Украины: Кабмин утвердил правила21:00
Варфоломей взял паузу с Томосом: глава УПЦ МП Онуфрий ночью экстренно прибыл к Порошенко
Сразу несколько источников сообщили о том, что Патриарх Вселенского патриархата Варфоломей отложил дарование Украине Томоса об автокефалии. Паузу Варфоломея с Томосом подтвердил в Facebook депутат Рады Игорь Мосийчук, передает "Диалог.UA".
Мосийчук отметил, что решение по Томосу было кардинально изменено за один день. Еще 9 октября Киеву "на 100%" Константинополь гарантировал автокефалию. "Ночью в АП (администрацию президента Украины Петра Порошенко - ред.) привезли митрополита (УПЦ МП - ред.) Онуфрия и попросили не устраивать протестов по поводу предоставления Украине Томоса", - рассказал депутат, уточнив, что представитель РПЦ так нервничал, поэтому пришлось отпаивать его лекарствами. После этого ситуация в Стамбуле по неизвестной причине изменилось. Уже днем 10 октября появилась информация, что Варфоломей отложил историческое решение. Киеву пообещали, что принято оно будет спустя месяц - в середине ноября.
Ранее о переносе вопроса с Томосом рассказал в Facebook израильский эксперт Соломон Манн, ссылаясь на источники в ВВС. "Вопрос был снят без обсуждения, пока неизвестно, по чьему требованию", - сообщил он.
По данным представителя Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николая Митрохина, на Священном синоде в Стамбуле решение по Украине будет принято, но не о Томосе. "Птички в кустиках напели: Синод Константинопольского патриархата на сегодняшнем заседании должен утвердить не ожидаемый Томос, а факт открытия его официального представительства (подворья) в Украине", - написал он в Facebook. Митрохин также подтвердил информацию о ночных переговорах Порошенко с Онуфрием. По его данным, президент Украины пытался убедить представителя РПЦ поддержать автокефалию. "Разговор окончился без результатов", - добавил эксперт.
Примечательно, что ранее об отсрочке Томоса сообщил один из митрополитов-членов Синода. Он намекнул, что такое решение приняли из-за угроз Кремля устроить религиозную войну в Украине.
Теги: Украина, Донбасс, Варфоломей I, автокефалия
- Ющенко улетел на финал Кубка УЕФА
- Эксперт: Украинцам нужно понять, что бюджет - это не только корыто для чиновников
- ТОП-5 самых популярных вузов Украины
- Украина получит транш от МВФ до конца первого полугодия
- Не инфляция: названа настоящая причина подорожания некоторых продуктов
- Еще 8 городов Украины внесены в пилотный проект по упрощению регистрации брака
- Жители ОРДЛО на деле не рады оккупации РФ: бывший пленник боевиков рассказал, как легко вернуть Донбасс16:04
- Заменяют хлор марганцовкой! Оккупанты очищают питьевую воду перманганатом калия и активированным углем, Кремлю судьба жителей ОРДЛО неинтересна15:31
- Это - тактика! Генштаб ВСУ прокомментировал продвижение на Донбассе15:10
- В «республиках» признались: Донбасс – это Украина14:53
- Боевики «ЛНР» дали указание работникам школ «остерегаться» наблюдателей СММ ОБСЕ13:52
- Захарченко готовился к чему-то страшному: появился указ главаря "ДНР" ровно за 2 дня до его смерти13:29
- Боевики «ДНР» обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ в районе ДФС13:08
- Армия РФ разожгла обстановку на линии фронта адскими ударами зениток и ПТРК, не успевая считать убитых боевиков12:51
- Черные сутки на Донбассе унесли жизни сразу четырех бойцов ВСУ - оккупанты РФ поплатились огромными потерями12:11
- Осень в оккупированной Горловке: соцсети11:49
- Варфоломей взял паузу с Томосом: глава УПЦ МП Онуфрий ночью экстренно прибыл к Порошенко21:12
- Жители ОРДЛО на деле не рады оккупации РФ: бывший пленник боевиков рассказал, как легко вернуть Донбасс16:04
- Заменяют хлор марганцовкой! Оккупанты очищают питьевую воду перманганатом калия и активированным углем, Кремлю судьба жителей ОРДЛО неинтересна15:31
- Бывший "беркутовец" "слил" боевикам "Л/ДНР" информацию про ВСУ и приезд Порошенко15:26
- Это - тактика! Генштаб ВСУ прокомментировал продвижение на Донбассе15:10
- В «республиках» признались: Донбасс – это Украина14:53
- Баллистические ракеты к "Грому", способные долететь до Москвы, заставили россиян дрожать от страха. ВИДЕО14:33
- Ставка Москвы: Царев рассказал, кого Путин хочет сделать президентом Украины14:10
- Боевики «ЛНР» дали указание работникам школ «остерегаться» наблюдателей СММ ОБСЕ13:52
- Захарченко готовился к чему-то страшному: появился указ главаря "ДНР" ровно за 2 дня до его смерти13:29
- Диетологи объяснили, почему обязательно нужно завтракать22:15
- Как нормализовать давление без лекарств17:10
- Этот напиток желательно пить каждый день15:35
- Названо проверенное народное средство от гриппа09:49
- Родинки по Зодиаку09:15
- Грипп в Украине: медики предупредили о еще одном опасном штамме08:45
- Что нельзя делать мужу и жене: приметы семейной жизни08:09
- Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом21:56
- «Сезон охоты» открыт: Чем грозит неоформленным работникам встреча с полицией20:58
- Медики рассказали, полезно ли спать днем взрослому человеку22:45
- Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших
- Боевики начинают готовить таможню для транспортных средств
- Плохие новости для "Л/ДНР": Путин подписал неожиданный указ по Донбассу
- Сразу же после взрыва на складе в Ичне россияне начали масштабный обстрел: бьют по ВСУ из зениток и 120-мм минометов
- Наемники ОРДО подорвались на минном поле: названо число погибших
- Ситуация в "ЛНР": в оккупированном Алчевске взорван пассажирский автобус
- 40 дней со дня смерти Захарченко: на поминки в Донецк приехал неожиданный российский гость из Москвы
- Удар танков и тяжелой артиллерии: появилось видео, как ВСУ разгромили "россиян" при высадке к югу от Донбасса
- Боевики «ДНР» переносят блокпосты впритык к жилым домам Донецка
- В ОРДО не работает Vodafone: в «минсвязи» объяснили причину