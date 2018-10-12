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Москва готова к "насильственным проявлениям": Песков открыто угрожает Украине ответить на Томос
Москва готова предпринять активные шаги в случае гонений против церкви Московского патриархата в Украине по аналогии защиты русскоговорящих.
Со зловещими угрозами в адрес Украины сегодня в Москве выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. На дополнительный вопрос, как именно Москва готова защищать интересы православных, Песков намекнул на широкий арсенал российских средств, очертив круг действий загадочным набором "политико-дипломатических" средств. В Москве намекают, что готовы к "уродливым и насильственным проявлениям".
Пресс-секретарь Путина отметил, что в Кремле обеспокоены решениями Константинопольского патриархата и возмущены устраиваемым "расколом". Напомним, соцсети бурно отреагировали на Томос для Украины.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Москва, религия, угрозы, Песков
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