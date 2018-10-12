Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Москва готова к "насильственным проявлениям": Песков открыто угрожает Украине ответить на Томос

12.10.2018 19:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Москва готова к "насильственным проявлениям": Песков открыто угрожает Украине ответить на Томос

Москва готова предпринять активные шаги в случае гонений против церкви Московского патриархата в Украине по аналогии защиты русскоговорящих.

Со зловещими угрозами в адрес Украины сегодня в Москве выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. На дополнительный вопрос, как именно Москва готова защищать интересы православных, Песков намекнул на широкий арсенал российских средств, очертив круг действий загадочным набором "политико-дипломатических" средств. В Москве намекают, что готовы к "уродливым и насильственным проявлениям". 

Пресс-секретарь Путина отметил, что в Кремле обеспокоены решениями Константинопольского патриархата и возмущены устраиваемым "расколом". Напомним, соцсети бурно отреагировали на Томос для Украины.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Москва, религия, угрозы, Песков
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх