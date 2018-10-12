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Путин собрался «защищать» православных в Украине, ситуация накаляется: пустит в ход артиллерию
В Кремле собрались защищать интересы православных УПЦ МП в Украине
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение синода Вселенского патриархата. По его словам, РФ вмешается, если «Киеву не удастся удержать радикалов».
«Если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия везде защищает интересы русских и русскоговорящих, то так же, и об этом неоднократно говорил Путин, Россия защищает интересы православных. Это абсолютно обоснованная и понятная позиция», — сказал Песков.
На вопрос украинских журналистов, будет ли светская власть РФ предпринимать практические решения по этому поводу, Песков ответил: «Светская власть в России, безусловно, не может вмешиваться в межцерковный диалог, и никогда этого не делала, и не будет этого делать дальше, но поскольку православие является одной из религий, которое исповедуется в РФ, то, конечно, все, что происходит в мире православия, является темой повышенного внимания со стороны государства, но о вмешательстве государства в эти процессы речи идти не может».
На уточняющий вопрос, каким образом Москва готова защищать интересы православных в Украине, представитель Кремля ответил: «исключительно политико-дипломатическими (мерами)».
Заявление Кремля в своем микроблоге в Twitter прокомментировала спикер МИД Украины Марьяна Беца: «Подобные тезисы по «защите русскоязычного населения» мы слышали от РФ как оправдание своей агрессии против Украины».
акже на выпады РФ отреагировал украинский журналист Роман Цимбалюк: «Когда начали «защищать» русскоязычных почему-то в результате начали долбить по Украине из артиллерии. По русскоязычным. И главное теперь, чтобы не использовали российские авиабомбы для новой «защиты» теперь уже православных. Других способов давления у Кремля на Украину уже нет. Только силовой, только военный».
Напомним, у Путина прозрели от наглости верхушки «ДНР», всплыла огромная ложь.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, религия, Кремль, православие
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