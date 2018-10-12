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Россия совершила "нападение" на государственные объекты Украины
В СБУ зафиксировали новые кибератаки со стороны Российской Федерации, которые были совершены вчера.
Отмечается, что в них использовались устаревшие вирусы. Если бы у РФ все получилось, была бы установлена слежка за СБУ. В СБУ прошлым вечером, 11 октября, получили данные, которые доказывают агрессивные действия спецслужб РФ по отношению к Украине. Были пресечены новые кибератаки, в которых использовались устаревшие вирусы BlackEnergy, а также NotPetya, передает "Диалог.UA" со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Об этом сообщили вчера, в четверг, под ночь, хотя многие узнали об этом сегодня утром. В СБУ опубликовали соответствующий доклад. "Специалистами было зафиксировано, что со стороны России произошла атака на информационно-телекоммуникационные системы госорганов Украины. Злоумышленники попытались использовать обновленные образцы ПО. Если бы агрессору удалось сделать задуманное, были бы удалены административные процессы операционной системы с последующим копированием файлов. Кроме того, агрессор смог бы следить за всеми действиями СБУ", - сказано в сообщении.
Поскольку это произошло вчера под ночь, только сегодня утром все начали бурно обсуждать происшествие. Жители Украины в очередной раз увидели, насколько "мирно к ним настроен сосед, который пытается уничтожить украинские государственные объекты. Некоторые даже считают, что именно так Россия мстит после очередного ее позора на росТВ. Напомним, на российском телевидении не так давно в прямом эфире прозвучал гимн Украины, который спели представители украинской делегации.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, СБУ, кибератака
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