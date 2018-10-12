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Томос для Украины: Порошенко сделал заявление
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что вопрос о присоединении к единой поместной Украинской православной церкви - это вопрос свободного выбора для каждого верующего, и никто не будет принуждать переходить в нее силой.
"У нас не было, нет и не будет государственной церкви. И в освященную Томосом Украинскую православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой. Еще раз подчеркиваю - это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Совместное создание независимой церкви не может быть основанием для раздора, противостояния, насилия и мы этого точно не допустим", - сказал Порошенко в видеообращении по случаю предоставления Томоса Украинской православной церкви в четверг вечером.
По словам президента Украины, создание единой Украинской православно церковь - это путь к миру, взаимопониманию и объединению.
"И если где-то вы увидите людей, которые призывают силой взять Лавру, монастырь или храм, знайте, что это московская агентура. Потому что цель Кремля - разжечь в Украине религиозную войну. И это точно не мой план, не план украинского народа и Украинского государства", - сказал президент .
Он также подчеркнул, что государство Украина будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохранит верность РПЦ .
Источник: http://podrobnosti.ua
Теги: Украина, Донбасс, религия, Порошенко
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