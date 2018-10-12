В Минобороны сообщили новости о ситуации с взрывами в Ичне

12.10.2018 16:20

Сегодня утром интенсивность взрывов под Ичней Черниговской области значительно уменьшилась. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По данным ведомства по состоянию на 09:00 на территории арсенала под Ичней продолжаются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

В Минобороны уточнили: «Интенсивность взрывов, а также количество очагов тления этой ночью по сравнению с предыдущей значительно уменьшилась. На территории арсенала уже работает пожарная техника — 9 пожарных танков ГПМ-54, 3 инженерные машины разграждения (ИМР), 15 пожарных автомобилей».

Также, на данный момент осуществляется аэроразведка и работает авиация ГосЧС.

Источник: https://donpress.com