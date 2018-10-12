Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Минобороны сообщили новости о ситуации с взрывами в Ичне

12.10.2018 16:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Минобороны сообщили новости о ситуации с взрывами в Ичне

Сегодня утром интенсивность взрывов под Ичней Черниговской области значительно уменьшилась. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По данным ведомства по состоянию на 09:00 на территории арсенала под Ичней продолжаются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

В Минобороны уточнили: «Интенсивность взрывов, а также количество очагов тления этой ночью по сравнению с предыдущей значительно уменьшилась. На территории арсенала уже работает пожарная техника — 9 пожарных танков ГПМ-54, 3 инженерные машины разграждения (ИМР), 15 пожарных автомобилей».

Также, на данный момент осуществляется аэроразведка и работает авиация ГосЧС.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, пожар, взрыв, Минобороны
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх