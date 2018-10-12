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В Польше заговорили о присоединении Украины к Триморью

12.10.2018 18:35
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В Польше заговорили о присоединении Украины к Триморью

Инициатива Триморья не должна ограничиваться странами-членами ЕС, следует привлечь Украину. Такое мнение высказал спикер Сейма Польши Марек Кухциньский, передает Сегодня.

"Если мы думаем о будущем, о таких инициативах и развитии таких инициатив, как Междуморье (или Триморье), то отчетливо видно, что Карпатский еврорегион подготовил путь к более простому развитию такого сотрудничества", - сказал он.

"Я считаю, что правильными являются постулаты, чтобы эта международное сотрудничество охватывало страны, расположенные к востоку от Шенгенской зоны – Украину, Молдову, кавказские государства", – добавил Марек Кухциньский.

Напомним, инициатива Триморья сейчас охватывает 12 государств между Балтийским, Адриатическим и Черным морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Евросоюз должен оставить возможность для Украины и Грузии присоединиться к ЕС.

Дуда подчеркнул, что эти страны имеют право на членство, если они выполнят условия, установленные в договорах ЕС.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: политика, Украина, Донбасс, Польша
 
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