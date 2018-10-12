- Жители Донецка сообщают о новом пожаре в городе: "Пожарка и МЧС в сторону ЦУМа что д**ные мчат" – подробности20:38
- Боевики «ДНР» ходят по домам и проверяют документы жителей20:19
- В ВР хотят перенести День Независимости: подробности19:45
- Срок пребывания украинцев из Донбасса в России без визы могут увеличить до полугода19:30
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев и фотографируют девушек19:14
- Москва готова к "насильственным проявлениям": Песков открыто угрожает Украине ответить на Томос19:00
- Пушилин рассказал, как Ахметов «угрожал» главарям ОРДО18:48
- В Польше заговорили о присоединении Украины к Триморью18:35
- Сурков взял реванш за Луганск: Политолог о «выборах» в «ДНР»18:05
- Мошенники придумали, как опустошать карточки украинцев: не нужен даже PIN-код17:49
В ВР хотят перенести День Независимости: подробности
В Украине могут установить второй День Независимости. Как передает replyua.net, группа внефракционных депутатов Верховной Рады подала на рассмотрение парламентариев проект закона №9193, в котором есть предложение о перенесении праздника суверенитета на 22 января.
Следует отметить, что в этот день в 1918 году Центральный совет Украинской народной республики (УНР) провозгласил IV Универсал. Авторы документа считают, что это «восстановит национальную государственность украинской нации».
Депутаты добавили, что эту дату нужно называть истинным днем Независимости. И, соответственно, ее нужно сделать общегосударственным выходным и праздновать всей страной. В то же время, отказываться от нынешнего праздника 24 августа инициаторы закона тоже не намерены, а только предлагают переименовать его в «День восстановления государственности».
Теги: Донбасс, День Независимости, Верховная Рада
- Военный парад в Киеве: на Крещатике "легла" мобильная связь и не пускают многодетные семьи
- В Мариуполе появится новая партия
- 20 лет Независимости. Артемовск: вместо водки появились строительные смеси
- Фестиваль "Розы Донецка": гулять будем четыре дня! (программа праздничных мероприятий)
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- "Днепропетровские" готовятся к выборам - прошел учредительный съезд "Укропа"
- Жители Донецка сообщают о новом пожаре в городе: "Пожарка и МЧС в сторону ЦУМа что д**ные мчат" – подробности20:38
- Боевики «ДНР» ходят по домам и проверяют документы жителей20:19
- Срок пребывания украинцев из Донбасса в России без визы могут увеличить до полугода19:30
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев и фотографируют девушек19:14
- Пушилин рассказал, как Ахметов «угрожал» главарям ОРДО18:48
- Сурков взял реванш за Луганск: Политолог о «выборах» в «ДНР»18:05
- "Фейсбук" забанил Прилепина на месяц за странное фото Захарченко: опубликован скандальный снимок главаря "ДНР"17:15
- "Угадайте, что поют пьяные дончане и луганчане в Буче: вы даже не можете себе представить", - Сазонов16:38
- Переселенцы могут получить гранты на образование16:04
- Появились подробности пожара в Донецком горном техникуме15:52
- Жители Донецка сообщают о новом пожаре в городе: "Пожарка и МЧС в сторону ЦУМа что д**ные мчат" – подробности20:38
- Боевики «ДНР» ходят по домам и проверяют документы жителей20:19
- Найдено тело скандального российского актера20:02
- В ВР хотят перенести День Независимости: подробности19:45
- Срок пребывания украинцев из Донбасса в России без визы могут увеличить до полугода19:30
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев и фотографируют девушек19:14
- Москва готова к "насильственным проявлениям": Песков открыто угрожает Украине ответить на Томос19:00
- Пушилин рассказал, как Ахметов «угрожал» главарям ОРДО18:48
- В Польше заговорили о присоединении Украины к Триморью18:35
- Медики рассказали, какие продукты могут защитить от диабета18:20
- Медики рассказали, какие продукты могут защитить от диабета18:20
- Врачи рассказали, кому нельзя вакцинироваться от гриппа11:15
- Ювелирные украшения по знакам Зодиака09:31
- Назван напиток, провоцирующий образование камней в почках09:15
- Самые красивые женщины по Знаку Зодиака08:48
- 7 снов, которые снятся к счастью07:46
- Путин оправдал зверство Хабиба и пригрозил миру07:24
- «Чипсы нельзя есть никому!» В Украине могут запретить любимые ''вкусняшки''22:13
- Диетологи объяснили, почему обязательно нужно завтракать22:15
- Как нормализовать давление без лекарств17:10
- Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших
- Боевики начинают готовить таможню для транспортных средств
- Плохие новости для "Л/ДНР": Путин подписал неожиданный указ по Донбассу
- Сразу же после взрыва на складе в Ичне россияне начали масштабный обстрел: бьют по ВСУ из зениток и 120-мм минометов
- Наемники ОРДО подорвались на минном поле: названо число погибших
- 40 дней со дня смерти Захарченко: на поминки в Донецк приехал неожиданный российский гость из Москвы
- Удар танков и тяжелой артиллерии: появилось видео, как ВСУ разгромили "россиян" при высадке к югу от Донбасса
- "От ударов артиллерии вздрагивала земля", - Сеть поразили жуткие кадры разрушительного обстрела мирных жителей
- Осень в оккупированной Горловке: соцсети
- Боевики «ДНР» переносят блокпосты впритык к жилым домам Донецка