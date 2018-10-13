Москва готова к "насильственным проявлениям" и угрожает Украине ответить на Томос

13.10.2018 12:50

Москва готова предпринять активные шаги в случае гонений против церкви Московского патриархата в Украине по аналогии защиты русскоговорящих. Со зловещими угрозами в адрес Украины вчера в Москве выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На дополнительный вопрос, как именно Москва готова защищать интересы православных, Песков намекнул на широкий арсенал российских средств, очертив круг действий загадочным набором "политико-дипломатических" средств. В Москве намекают, что готовы к "уродливым и насильственным проявлениям". Пресс-секретарь Путина отметил, что в Кремле обеспокоены решениями Константинопольского патриархата и возмущены устраиваемым "расколом".

Источник "Диалог.UA"