В Лаврах ждут штурма: начнутся ли 14 октября захваты храмов

13.10.2018 21:24

После решений по Украине Синода Вселенского патриархата в Стамбуле, который, с одной стороны, не дал Томос, а с другой — подарил надежду автокефалистам, сняв анафему с Филарета, многие с тревогой ждут 14 октября, когда в стране будут праздновать День защитника Украины (а также День УПА), на который националисты проводят традиционные шествия.

После Синода представители украинской власти и сторонники автокефалии произносят победные речи об «исторической победе», чем создают впечатление, что «уже все решено», и автокефальная церковь создана и вступила в свои права (что далеко не так).

И на этой почве как раз и может возникнуть стремление «вступить в права» на храмы уже прямо сейчас. 14 октября для этого как раз «подходящий» день, так как радикалы уже будут мобилизованы для участия в марше.

В УПЦ МП уже заявили, что возможны провокации и попытки захвата Киево-Печерской и Почаевской Лавр и призывают верующих защитить храмы от нападений.

Чего же на самом деле ожидать 14 октября, разбиралась «Страна».

Еще в конце сентября наместник Киево-Печерской обители, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел опубликовал обращение на YouTube-канале лавры: «Звучат угрозы, что 14 октября, на Покров, будут вновь захваты святынь, как они называют, «московских центров». Мы должны усилить наши молитвы о святыне, защитить их».

«По информации, которой мы владеем, видно, что и нам придется что-то пережить. А потому просим вашей поддержки, в первую очередь, молитвенной, моральной и, видно, нужно будет физическое ваше присутствие. Сейчас не 17-й год ХХ века, но внуки Ленина по духу грозят расправой, а потому защитим свою святыню», — обратился к верующим наместник Почаевской лавры, митрополит Владимир на веб-странице Почаевской лавры.

Кто именно угрожает, в Лаврах не говорят. По словам управделами УПЦ, митрополита Бориспольского и Броварского Антония, атак ждут от «некоторых националистических групп».

На этом фоне пресс-секретарь президента России Песков уже заявил о готовности РФ защитить православных в Украине.

Источник from-ua