Выходные на Новый год и Рождество: сколько дней будут отдыхать украинцы

14.10.2018 20:42

На Новый год 2019 и Рождество украинцы будут отдыхать 6 дней

В частности, на Новый год будет три выходных – 30 и 31 декабря, 1 января. При этом рабочий понедельник, 31 декабря, переносится на субботу, 29 декабря.

На Рождество украинцы также будут отдыхать три дня – с 5 по 7 января.

Стоит также напомнить, что 25 декабря 2018 года (вторник) Рождество празднуют христиане западного обряда. Этот день также выходной.

В целом в январе 2019 года украинцы будут отдыхать 10 дней.

Праздничные дни и официальные выходные в январе 2019 в Украине:

1 января – Новый год (официальный выходной);

5 января – суббота;

6 января – воскресенье (Сочельник);

7 января – Рождество Христово (официальный выходной);

12 января – суббота;

13 января – воскресенье;

14 января – Старый Новый год (рабочий день);

19 января – Крещение Господне (суббота, выходной);

Источник from-ua