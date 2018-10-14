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Выходные на Новый год и Рождество: сколько дней будут отдыхать украинцы
На Новый год 2019 и Рождество украинцы будут отдыхать 6 дней
В частности, на Новый год будет три выходных – 30 и 31 декабря, 1 января. При этом рабочий понедельник, 31 декабря, переносится на субботу, 29 декабря.
На Рождество украинцы также будут отдыхать три дня – с 5 по 7 января.
Стоит также напомнить, что 25 декабря 2018 года (вторник) Рождество празднуют христиане западного обряда. Этот день также выходной.
В целом в январе 2019 года украинцы будут отдыхать 10 дней.
Праздничные дни и официальные выходные в январе 2019 в Украине:
1 января – Новый год (официальный выходной);
5 января – суббота;
6 января – воскресенье (Сочельник);
7 января – Рождество Христово (официальный выходной);
12 января – суббота;
13 января – воскресенье;
14 января – Старый Новый год (рабочий день);
19 января – Крещение Господне (суббота, выходной);
Источник from-ua
Теги: Донбасс, Рождество, Новый год, выходные
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