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Гиркин обвинил Путина в тяжелом провале по Украине и Донбассу: в России вспыхнул новый скандал

15.10.2018 14:01
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Гиркин обвинил Путина в тяжелом провале по Украине и Донбассу: в России вспыхнул новый скандал

Предоставление автокефалии Украинской церкви нанесло болезненный удар по всем сторонникам "русского мира", однако вялая реакция Москвы вызвала возмущение наиболее радикальной ее части.

Первый главарь "ДНР" Игорь Гиркин на своей странице в социальной сети возмущен отсутствием адекватной реакции по так называемой "защите православных в Украине", где Московский патриархат понес тяжелое поражение накануне. Гиркин заявляет, что слова Пескова с комментарием о защите Путиным православных в Украине очень напоминают отсутствие убедительной позиции Москвы по Донбассу.

Являющийся сторонником включения оккупированной части Украины в состав России Гиркин отметил, что Путин так и не смог защитить интересы русскоговорящих в Украине, а лишь прячется за спинами женщин и детей. При этом в Сети напомнили знаменитое заявление Путина, где он обещает, что российские военные будут стоять за спинами детей и женщин на Донбассе.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Путин, скандал, Гиркин
 
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