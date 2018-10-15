Гиркин обвинил Путина в тяжелом провале по Украине и Донбассу: в России вспыхнул новый скандал

15.10.2018 14:01

Предоставление автокефалии Украинской церкви нанесло болезненный удар по всем сторонникам "русского мира", однако вялая реакция Москвы вызвала возмущение наиболее радикальной ее части.

Первый главарь "ДНР" Игорь Гиркин на своей странице в социальной сети возмущен отсутствием адекватной реакции по так называемой "защите православных в Украине", где Московский патриархат понес тяжелое поражение накануне. Гиркин заявляет, что слова Пескова с комментарием о защите Путиным православных в Украине очень напоминают отсутствие убедительной позиции Москвы по Донбассу.

Являющийся сторонником включения оккупированной части Украины в состав России Гиркин отметил, что Путин так и не смог защитить интересы русскоговорящих в Украине, а лишь прячется за спинами женщин и детей. При этом в Сети напомнили знаменитое заявление Путина, где он обещает, что российские военные будут стоять за спинами детей и женщин на Донбассе.



Источник: www.dialog.ua