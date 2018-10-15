Экологическая катастрофа в Армянске не ликвидирована — соцсети

15.10.2018 21:16

В печально известном крымском городе Армянске продолжают фиксировать признаки экологической катастрофы. Такой информацией поделилась в Twitter пользователь Roksolana Today&Крим.

По ее словам, жители города замечают на металлических поверхностях свежую ржавчину. С такими жалобами встревоженные горожане звонят в службы МЧС. Однако представителей власти снова подозревают во лжи, поскольку в МЧС заявили, что никаких «жалоб на кислоту» не поступало.

«Армянск. Катастрофа тудей. Вчера во всякие МЧС звонило порядка 50 жителей (кто отписался, были еще, конечно). Там кол-во звонков из Армянска засекретили, и брешут, что никто не звонит с жалобами на кислоту. Город покрыт свежей уже ржавчиной», — пишет автор публикации.

Кроме того, жители города продолжают жаловаться на кашель, тошноту и першение в горле.

Источник: https://donpress.com