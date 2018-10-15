Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев

15.10.2018 13:20

Сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в Украине самом разгаре.

Как передает Сlutch, за неделю зафиксировано 143 тысячи человек, которые заболели от «нападения» вирусов и бактерий. Более 70% пострадавших дети. О такой статистике на пресс-конференции сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита.

Радует тот факт, что летальных случаев за этот период не было. Представитель МОЗ напомнил, что уже в ближайшие дни украинцы смогут воспользоваться вакцинами от гриппа, которые поступят на полки аптек в размере 350 тысяч доз. Стоимость вакцины варьируется от 250 до 350 гривен. Но следует помнить, что данное мероприятие это защита от вирусов гриппа, но не от от насморка и обычной простуды.

Источник: https://from-ua.com