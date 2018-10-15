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Когда в Украине повысят тарифы на отопление

15.10.2018 12:00
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Когда в Украине повысят тарифы на отопление

В Украине новые тарифы на тепло могут быть установлены через месяц после повышения Кабинетом министров цены на газ для населения.

Об этом сообщила председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, сообщает Lb.ua.

"Как только будет новая цена газа от Кабмина, мы инициируем процедуру пересмотра тарифов на тепло и теплоснабжение. С учетом открытого обсуждения, через месяц, новые тарифы будут установлены", - сказала она.

Кривенко также отметила, что если правительство примет решение о повышении цены на газ в октябре, то обсуждение вопроса о повышении тарифов на тепло пройдет в ноябре и они будут установлены с 1 декабря 2018 года.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, отопление, повышение тарифов
 
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