Очередной повод для страха России: Украина получила сильного союзника в Азовском море

15.10.2018 12:32

В связи с активизацией российской угрозы в акватории Азовского моря Украина заручилась поддержкой еще одного сильного союзника – Румынии.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», такую точку зрения озвучил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. По его словам, среди членов Североатлантического альянса именно Румыния прикладывает больше всего усилий для противодействия российской агрессии, поэтому в Черном море она является самым ближайшим союзником Украины.



Также эксперт выразил мнение, что Украина и Румыния способны вместе, при поддержке США, организовать ту группу стран, которая будет противодействовать России в Черном море. «Я считаю, что Украине следует углублять отношения с Румынией, в том числе в военно-морской сфере», - подчеркнул Самусь.



Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины перебросили технику для создания корабельно-катерной группировки ВМС в Азовском море.