Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть холоди

15.10.2018 19:30

Як повідомляє replyua.net, народний синоптик України Наталя Діденко на своїй сторінці в Фейсбук розповіла скільки ще в країні протримається суха та тепла погода, та коли прийдуть холоди.

За словами синоптика, завтра, 16 жовтня, в Україні буде сонячно, а місцями температура підніметься аж до 24 градусів із позначкою плюс. «Вівторок візьме від сьогоднішнього понеділка сонце та високу температуру повітря. Протягом дня стовпчики термометрів досягнуть +17+22 градусів. а на Заході. Півдні та місцями у Центрі до +24 градусів. Якесь прямо літо жовтолисте. Тумани та серпанки гулятимуть, проте більше вночі та вранці. До речі, вночі. Якраз буде не літо, +3+9 градусів, на Півдні хіба трохи тепліше, так що, гуляючи нічними вулицями, одягайтеся вже по-осінньому», - повідомила Діденко.



Вона також зазначила, що до кінця цього тижня, можна милуватись гарною погодою, адже буде тепло та привітно на вулиці. Однак, як зазначила синоптик, вже з 21 жовтня в Україні значно стане холодніше.«У Києві і завтра, і весь тиждень погода дасть навіть найвидатнішим ледарям доробити важливі справи, які потребують відкритого повітря. Буде сухо сонячно та близько +20 градусів. Тиждень обіцяє бути пречудовим, а зміна погоди в бік похолодання очікується з 21 жовтня. Так що плануйте, встигайте і милуйтеся жовтнем красивим», - завершила свій прогноз Наталя Діденко.