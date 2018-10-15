Туманы и дымка: синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

15.10.2018 11:30

Еще целую неделю украинцев будет радовать теплая и сухая погода. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. При этом она уточнила, что похолодает в нашей стране не раньше 21 октября.

«В Украину праздник Покрова пришел в образе антициклона. И сегодня, и завтра, и всю неделю на улице сохранится эта красота - солнце, тепло, желтые листья и калейдоскоп осенних ярких цветов. Во всех регионах дождей не предвидится, из метеорологических явлений – только туманы с дымкой, температура воздуха высокая, днем +17 +21 градус, на юге и западе до +23 градусов», - рассказала Диденко. Также она отметила, что ночью будет свежо и даже холодно, от +3 до +9 градусов, местами от +1 до +4 градуса. В украинской столице 15 октября ожидается сухая и теплая погода. В дневные часы от +16 до +18 градусов, ночью от +3 до +5 градусов.

«В последующие дни в столице будет даже до +20 градусов. Первый дух похолодания ощутят западные области 21 октября, а после этого - большинство Украины. Но это похолодание прогнозируется мягким: от нынешних +17 +23 градусов спокойно снизятся до +9 +15», – пояснила Диденко.