Венгрия заблокировала сотрудничество Украина-НАТО: выдвинут жесткий ультиматум

15.10.2018 20:37

Разблокирование работы комиссии Украина-НАТО зависит от договоренностей, которые будут достигнуты Киевом и Будапештом

С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, страны должны договориться относительно обеспечения языковых прав венгерского национального меньшинства на Закарпатье в рамках принятого Украиной закона об образовании.

«Ключ к разблокированию заседаний комиссии Украина-НАТО лежит в плоскости договоренностей между официальными Киевом и Будапештом относительно обеспечения языковых прав венгерского меньшинства. Важный шаг — полная имплементация рекомендаций, озвученных Венецианской комиссией, по внедрению закона Украины об образовании», — заявил генсек во время встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Руководитель дипведомства Украины отметил, что целью Киева остается обеспечение жителям Закарпатья равных прав, создания необходимых условий для полноценного развития в качестве граждан Украины, поддержки их языка и культуры.

Напомним, что официальный Будапешт намеренно блокирует работу комиссии Украина-Североатлантический Альянс, аргументируя это тем, что якобы закон об образовании «ущемляет венгров на Закарпатье».

Также сообщалось, что Венгрия угрожает Украине со своей стороны радикальными мерами. В это же время украинцы на Закарпатье поняли, что ситуация ни к чему хорошему не приведет и начали протест против действий Будапешта.

Украинско-венгерские отношения имеют тенденцию к эскалации недопонимания между двумя странами, в том числе и на почве поголовной раздачи всем желающим венгерских паспортов.

Источник: https://politeka.net