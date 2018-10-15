- Экологическая катастрофа в Армянске не ликвидирована — соцсети21:16
- Венгрия заблокировала сотрудничество Украина-НАТО: выдвинут жесткий ультиматум20:37
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Под Мариуполем задержали подозреваемого в торговле людьми20:03
- С ликом Захарченко и самоварами: В «ЛНР» показали, как гуляют казаки 19:48
- Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть холоди19:30
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»19:16
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу18:52
- В «ДНР»: В Донецке авто с украинскими номерами увозят эвакуаторами18:38
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство18:00
Венгрия заблокировала сотрудничество Украина-НАТО: выдвинут жесткий ультиматум
Разблокирование работы комиссии Украина-НАТО зависит от договоренностей, которые будут достигнуты Киевом и Будапештом
С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, страны должны договориться относительно обеспечения языковых прав венгерского национального меньшинства на Закарпатье в рамках принятого Украиной закона об образовании.
«Ключ к разблокированию заседаний комиссии Украина-НАТО лежит в плоскости договоренностей между официальными Киевом и Будапештом относительно обеспечения языковых прав венгерского меньшинства. Важный шаг — полная имплементация рекомендаций, озвученных Венецианской комиссией, по внедрению закона Украины об образовании», — заявил генсек во время встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
Руководитель дипведомства Украины отметил, что целью Киева остается обеспечение жителям Закарпатья равных прав, создания необходимых условий для полноценного развития в качестве граждан Украины, поддержки их языка и культуры.
Напомним, что официальный Будапешт намеренно блокирует работу комиссии Украина-Североатлантический Альянс, аргументируя это тем, что якобы закон об образовании «ущемляет венгров на Закарпатье».
Также сообщалось, что Венгрия угрожает Украине со своей стороны радикальными мерами. В это же время украинцы на Закарпатье поняли, что ситуация ни к чему хорошему не приведет и начали протест против действий Будапешта.
Украинско-венгерские отношения имеют тенденцию к эскалации недопонимания между двумя странами, в том числе и на почве поголовной раздачи всем желающим венгерских паспортов.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, НАТО, ультиматум, блокирование
- Венгрия поставила Украине ультиматум по закону об образовании
- Україна-НАТО: Угорщині вдалося заблокувати засідання комісії на саміті у Брюсселі
- Венгрия — против Украины
- Письмо с «сюрпризом»: Венгрия будет блокировать любое решение саммита Украина-Грузия-НАТО
- Венгрия выдвинула ультиматум Украине по НАТО
- Генсек НАТО назвал формулу решения спора Венгрии и Украины
- Под Мариуполем задержали подозреваемого в торговле людьми20:03
- С ликом Захарченко и самоварами: В «ЛНР» показали, как гуляют казаки 19:48
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»19:16
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу18:52
- В «ДНР»: В Донецке авто с украинскими номерами увозят эвакуаторами18:38
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство18:00
- В «ДНР»: Губарев рассказал, кто спонсирует его «Новороссию»17:47
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей17:30
- Бежали, бросив оружие. НВФ неудачно атаковали ВСУ под Авдеевкой16:40
- Украина усиливает контроль границ: названа серьезная причина такой меры16:04
- Соцсети: На таможне «ДНР» поставили весы для взвешивания сумок21:30
- Экологическая катастрофа в Армянске не ликвидирована — соцсети21:16
- В арктических льдах обнаружили монстра20:55
- Венгрия заблокировала сотрудничество Украина-НАТО: выдвинут жесткий ультиматум20:37
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Под Мариуполем задержали подозреваемого в торговле людьми20:03
- С ликом Захарченко и самоварами: В «ЛНР» показали, как гуляют казаки 19:48
- Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть холоди19:30
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»19:16
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу18:52
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- Самые счастливые имена для девочек08:54
- "Выборы" в ОРДЛО: зачем в России заговорили о признании фейковых "республик"22:36
- Кого не можна вітати з Днем захисника України18:13
- Патриарх Варфоломей оставил многих «в дураках»: какие последствия несет Украине решение Синода 17:31
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- "Угадайте, что поют пьяные дончане и луганчане в Буче: вы даже не можете себе представить", - Сазонов
- "От ударов артиллерии вздрагивала земля", - Сеть поразили жуткие кадры разрушительного обстрела мирных жителей
- Наемники РФ пошли в атаку на ВСУ, есть раненые и убитые
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- Саханка вся в огне, мощный обстрел: повреждены жилой сектор, ЛЭП и газопровод
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО