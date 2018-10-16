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Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой
Торговля с оккупантами и террористами - то, для чего нет ни одной уважительной причины, и те, кто этим занимается, должны быть обязательно приданы огласке.
Такое мнение на брифинге в "Украинских новостях" выразили активисты "Национального сопротивления", передает apostrophe.ua.
Как отметил председатель ОО "Национальное сопротивление" друг Сталкер: "Продолжение ведения торговли с агрессором - это крах идей Революции Достоинства и нивелирования смертей всех многочисленных бойцов, которые принесли в жертву себя, свое здоровье ради национальной идеи во время боевых действий в зоне АТО. Это морально этический принцип, который требует категоричности и последовательности".
С ним согласились председатель ОО "Хайтарма Крым" Марлен Мисиратов, председатель ОО "Неизвестный патриот" Сергей Антонов и Богдан Ходаков - активист движения "Традиция и порядок".
Участники брифинга осудили торговые отношения украинских политиков с Российской Федерацией и потребовали немедленного прекращения торговли со страной агрессором. Особенно это требование касается бизнеса, который контролируется украинскими политиками и чиновниками, а также их семьями
К таким лицам относятся, в частности:
сеть гипермаркетов "Эпицентр" Александра Гереги и его жены Галины;
торговая марка "Первая частная пивоварня" нардепа Романа Мацолы;
фармацевтическая компания "Фармак" Фили Жебровской недавно хвасталась в отчетах о наращивании своего представительства в России. Важно то, что ее брат Павел Жебровский является главным аудитором НАБУ. Продукция "Фармак" свободно продается в ОРДЛО.
"Национальное сопротивление" уже инициировало соответствующие обращения в виде петиций на сайте Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, и призвало всех сознательных украинцев поддержать борьбу против торговли с оккупантом.
Организаторы брифинга проинформировали, что обращаются к СНБО с просьбой вносить в санкционный список каждое предприятие, торгующее с врагом.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, торговля, СНБО, Кабмин, Верховная Рада, АТО, агрессор
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