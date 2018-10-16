ЕС без проблем покупает украинский лес как "дрова" - британский эколог

16.10.2018 16:22

В июле этого года авторитетная международная организация Earthsight обнародовала результаты масштабного расследования экспорта украинского леса в страны ЕС через подставные фирмы. за которыми стояли компании-мировые гиганты этой индустрии.

Деталями расследования в интервью "Укринформ" поделился директор Earthsight Сэм Лоусон.

"Мы получили приглашение от министра экологии и украинских законодателей к разговору с тем, чтобы с помощью наших мыслей по поводу уменьшения уровня коррупции в лесной отрасли, решить эту проблему в Украине. Мы планируем посетить Украину, чтобы представить эти идеи", - говорит он.

Лоусон рассказал, что Earthsight проводит глобальные исследования источников вывоза в Европу и США незаконно вырубленного на разных континентах леса.

"Мы всегда сосредоточивали свое внимание собственно на этом. Ранее многие другие страны, особенно в тропиках, были предметом исследований, и наших, и, в частности Гринписа, однако до сих пор никто не сосредоточивал свое внимание на Украине", - отмечает он.

Если взглянуть на статистику, то из Украины в Европу попадает значительно больше древесины, чем из тропиков. По его словам, Earthsight начала исследовать ситуацию в Украине еще в начале 2016 года.

"Мы, - говорит он, - знали, что в Украине существует проблема коррупции и незаконной вырубки леса, поэтому и решили исследовать Украину как источник древесины, которая попадает в Европу. Компании, указанные в нашем исследовании, - это и есть те, кто лоббирует снятие моратория на вывоз кругляка в ЕС ", - добавляет расследователь.

По его словам, ответ премьера и министра экологии была положительная, а вот лесоводы - разочаровали.

"Нам импонировал положительный ответ премьер-министра, министра экологии и других. Что касается позиции лесоводов - то она разочаровала. Государственное агентство лесного хозяйства в Украине сделало некоторые публичные заявления о нашей организации, являющиеся ложными. Поймите: мы получаем финансирование от благотворительных и общественных организаций. Нас не финансирует никто другой! А относительно позиции лесоводов, то, естественно, что когда вы разоблачаете коррупцию такого уровня, именно такой реакции и следует ожидать. Но, в конце концов, да, мы не ожидали, что в Украине это вызовет столь сильную реакцию. И в целом, можно сказать, что реакция на нашу работу была таки положительной ", - отметил он.

Ряд украинских СМИ присоединились к расследованию английских коллег. В ихних публикациях прозвучали обвинения в адрес Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который якобы не дает хода расследованию дел о контрабанде леса. Как известно Гослесагентство Украины возглавляет бывший соратник Луценко Владимир Бондарь.

"Одной из серьезных проблем в Украине является то, что уже идут расследования масштабной коррупции в этих местах. Проблема с такими расследованиями - в том, что они продолжаются уже 2, 3, а в случае мистера Сивец (главный лесничий при Януковиче - "Апостроф") - уже 4 года. Поэтому мы хотели бы, чтобы инициировали новые расследования, однако нас больше всего беспокоит, что расследование уже идут и тянутся слишком долго, не принося результатов ", - сказал Лоусон.