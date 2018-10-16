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Как будет работать скорая помощь после реформы?
Согласно закону об экстренной медицинской помощи, время прибытия скорой на место вызова составляет 10 минут в городах и 20 минут в сельской местности. Однако в жизни продолжительность ожидания медиков может занимать больше часа. Главные причины такой ситуации – медленная обработка вызова диспетчером, нехватка санитарных авто и выбор не самой близкой по расположению бригады. В Минздраве обещают, что со следующего года ситуация изменится, ведь на очереди реформа системы экстренной медицины. Что она предполагает и как повлияют изменения на качество помощи, узнавали наши эксперты.
Пошаговая стратегия
В начале 2018 года в Украине стартовала медицинская реформа. Поскольку она предусматривает структурные изменения в сотнях медицинских учреждений, министерство здравоохранения разработало этапы перехода. В этом году началась перестройка первичного звена медицинской помощи, пациенты стали выбирать своих семейных врачей, а медицинские учреждения переходить на новое финансирование. По плану на 2019 год реформа коснется специализированной и экстренной медицинской помощи.
В Минздраве объясняют, что работы очень много. Нужно повышать квалификацию медицинских бригад, увеличивать зарплаты для специалистов, закупать новый транспорт, оснащенный необходимым оборудованием, подключать диспетчерские службы к единой электронной системе. В общем все эти трансформации займут около пяти лет и потребует 10 млрд гривен расходов из госбюджета.
«В 2019 году Минздрав Украины начинает первый этап реформы экстренной медицинской помощи, которая стартует в Донецкой, Одесской, Тернопольской, Полтавской, Винницкой областях и городе Киев. Изменения начнутся в областях, имеющих инфраструктуру, возможности для переквалификации медиков и продемонстрировали свою управленческую эффективность в ходе реформы первичной медицинской помощи. Здесь дополнительный 1 млрд грн, заложенный в государственном бюджете на следующий год, обеспечит заметные изменения, пока другие области будут готовиться», – рассказывают о планах на следующий год в пресс-службе министерства.
Скорая и неотложная помощь
Одним из самых интересных среди запланированных изменений представляется разделение скорой медицинской помощи на экстренную и неотложную. Принципиальное отличие заключается в том, что неотложная помощь будет приезжать, когда у человека поднялась температура, повысилось давление или обострилась хроническая болезнь, цель экстренной – спасать жизни. Последнюю следует вызвать, если есть необходимость срочной госпитализации: сильные травмы, например, в случае ДТП, кровотечения, инфаркты и тому подобное.
По словам и.о. министра Ульяны Супрун, если за неотложной помощью пациенты будут обращаться к семейным врачам, с медицинских бригад будет снято много непрофильных вызовов. Ведь сейчас более трети вызовов скорой приходится на то, чтобы померить температуру или давление.
Новую систему уже тестируют в Киеве. С 1 сентября столичные бригады скорой медицинской помощи перешли в подчинение Центра экстренной медицинской помощи. По словам главы департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, все вызовы теперь принимают специалисты, которые мгновенно помогут человеку сориентироваться –нужна ему неотложная помощь или экстренная.
«Тем, кому нужно – будут бригады скорой, или экстренная служба больницы своевременно доставит человека, уже имея результаты и зная, что именно готовить для того, чтобы не терять время», – поделился опытом столицы Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область в октябре.
Вызвать медицинскую помощь, как и раньше, можно будет через единый номер 103. Она предоставляется без ограничений по месту регистрации и проживания, бесплатно и круглосуточно.
Как изменится работа диспетчерских служб?
Чтобы вызовы обрабатывались оперативно, а бригады медицинской помощи доезжали быстрее, Минздрав планирует подключить диспетчерские службы к единой электронной системе «Централь 103».
Если сегодня среднее время обработки вызова составляет 3-5 минут, то «Централь 103» должна сократить его до одной минуты. Это станет возможным благодаря автоматическому подбору ближайших доступных бригад. Ведь сегодня диспетчеры должны звонить в каждую группу медиков отдельно. Чтобы система «видела» местоположение каждой команды и ее статус, на всех машинах скорой помощи установят GPS. Это поможет медикам быстрее добираться до пациентов – за 9-12 минут вместо 16-20 минут сейчас.
«На вызов должен ехать автомобиль, который находится ближе, а не та машина, которая территориально принадлежит какой-то станции скорой помощи», – подчеркивает Супрун.
Первыми к системе подключат диспетчерские службы в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях. После завершения тестового периода все регионы смогут подключиться к центральной системе и обмениваться данными о принятых и обработанных вызовах.
«В рамках проекта мы впервые получим достоверную и прозрачную статистику в режиме реального времени и увидим, на каких этапах возникают проблемы. На основе этих данных Агентство экстренной медицины сможет давать рекомендации по повышению качества оказания помощи. Например, это могут быть рекомендации относительно необходимого количества бригад в определенном регионе и мест их размещения», –объясняет руководитель проекта по оптимизации работы оперативно-диспетчерских служб Роман Ланский.
В МОН обещают, что со временем «Централь 103» интегрируют в систему «Электронное здоровье». Это позволит создать полную электронную медицинскую карту пациента и обеспечить обмен данными между системой экстренной медицины и другими уровнями медицинской помощи.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Донбасс, работа, скорая помощь, реформа
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