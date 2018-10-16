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Крушение Су-27 в Винницкой области: обнаружены обломки истребителя

16.10.2018 19:08
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Крушение Су-27 в Винницкой области: обнаружены обломки истребителя

Стали известны новые подробности крушения украинского истребителя Су-27УБ, разбившегося сегодня, 16 октября, во время международных учений "Чистое небо – 2018".

Обломки потерпевшего крушение самолета были найдены близ села Пагурцы Хмельницкого района Винницкой области, сообщает "Украинской военный портал".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что Минобороны подтвердило крушение истребителя Су-27 и рассказало первые подробности инцидента.

"Сегодня, около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27.

Осуществляются поисково-спасательные мероприятия", – говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что потерпел крушение истребитель Су-27УБ с бортовым номером 70, серийный номер: 96310424040.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент уточняется.



Теги: Украина, Донбасс, Винницкая область, учения, Су-27, крушение, Минобороны
 
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