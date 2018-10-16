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Обнаружены тела пилотов, погибших при крушении Су-27

16.10.2018 20:11
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Обнаружены тела пилотов, погибших при крушении Су-27

В Винницкой области в результате крушения истребителя Су-27 во время международных учений «Чистое небо — 2018» погибли два пилота.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает donpress.com.

Сообщается, что обломки самолета нашли возле села Пагурцы Винницкой области.

В Генштабе добавили:

«С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один — военнослужащий Воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй — военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США».



Теги: Украина, США, Донбасс, погибший, пилот, Винницкая область, Су-27, крушение, ВСУ
 
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