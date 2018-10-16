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Прокуратура официально признала взрывы в Ичне диверсией - осталось выяснить, стоит ли за преступлением Россия

16.10.2018 16:41
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Прокуратура официально признала взрывы в Ичне диверсией - осталось выяснить, стоит ли за преступлением Россия

Уголовное производство по взрывам на складе боеприпасов в Черниговской области, начатое по признакам халатности, переквалифицировали в диверсию.

В Главной военной прокуратуре Украины переквалифицировали в диверсию уголовное производство по факту взрывов на 6-м арсенале Минобороны в Ичне, передает "Диалог.UA".

"Уголовное производство переквалифицировано на ст. 113 Уголовного кодекса Украины", – сообщили коротко в Главной военной прокуратуре, видимо, склоняясь к причастности России, как и говорили эксперты ранее.

Согласно ранее обнародованной информации, по фактам взрывов военной прокуратурой Центрального региона Украины было возбуждено уголовное производство. Однако статья была избрана иная - ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины.

Иными словами, ранее речь шла лишь "небрежном отношении военного должностного лица к службе, повлекшем тяжкие последствия".



Теги: Украина, Россия, Донбасс, прокуратура, склад, диверсия, уголовное дело, Черниговская область, взрывы
 
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