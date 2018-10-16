Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость

16.10.2018 20:48

Россия усиленно готовится к конфронтации с Украиной в Азовском море и перебрасывает в акваторию боевые корабли.

"Украинский Милитарный портал" сообщил, что в Азовское море для усиления береговой охраны ФСБ РФ направила два боевых корабля, передает dialog.ua.

Стало известно, что оснащенные артиллерийской установкой, гранатометами и бомбосбрасывателями сторожевые корабли "Сыктывкар" и "Кизляр" будут переброшены на Азов концу текущей недели.

Согласно данным украинских военных порталов, оба корабля сооружены на заводе "Алмаз" в Петербурге. Журналисты отмечают, что на фоне усиления украинской группировки в акватории Азовского моря Россия также стягивает дополнительные силы для компенсации в возможном противостоянии. При этом Москва поставила своей целью уничтожить экономику морских портов Мариуполя и Бердянска, значительно замедляя проход судов через Керченский пролив.