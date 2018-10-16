Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость

16.10.2018 20:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость

Россия усиленно готовится к конфронтации с Украиной в Азовском море и перебрасывает в акваторию боевые корабли.

"Украинский Милитарный портал" сообщил, что в Азовское море для усиления береговой охраны ФСБ РФ направила два боевых корабля, передает dialog.ua.

Стало известно, что оснащенные артиллерийской установкой, гранатометами и бомбосбрасывателями сторожевые корабли "Сыктывкар" и "Кизляр" будут переброшены на Азов концу текущей недели.

Согласно данным украинских военных порталов, оба корабля сооружены на заводе "Алмаз" в Петербурге. Журналисты отмечают, что на фоне усиления украинской группировки в акватории Азовского моря Россия также стягивает дополнительные силы для компенсации в возможном противостоянии. При этом Москва поставила своей целью уничтожить экономику морских портов Мариуполя и Бердянска, значительно замедляя проход судов через Керченский пролив.



Теги: экономика, Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, СМИ, корабли
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх