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В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла

16.10.2018 10:51
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В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла

В Донецкой области в понедельник, 15 октября, в Азовском море на границе между Украиной и Россией произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным агентства, подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42. Эпицентр землетрясения находился в 195 км от неподконтрольного украинским властям Донецка, в 185 км от Геническа (Херсонская обл.) и в 58 км от Бердянска (Запорожская обл.).
Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, Азовское море, землетрясение
 
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