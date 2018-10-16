В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла

16.10.2018 10:51

В Донецкой области в понедельник, 15 октября, в Азовском море на границе между Украиной и Россией произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным агентства, подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42. Эпицентр землетрясения находился в 195 км от неподконтрольного украинским властям Донецка, в 185 км от Геническа (Херсонская обл.) и в 58 км от Бердянска (Запорожская обл.).

Источник Донецкие новости.