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В Киеве вооруженные люди похитили мужчину
В Киеве в понедельник, 15 октября, пятеро вооруженных людей похитили мужчину. Об этом сообщает "Сегодня".
Правоохранители разыскивают серый микроавтобус Volkswagen T5 с номерами АА8709СК. Инцидент произошел в Деснянском районе около 15:45.
По данным полиции, пятеро неизвестных с оружием затолкали мужчину в автомобиль Volkswagen T5 и направились в сторону выезда из Киева. Всех, кто владеет любой информацией, просят обращаться в полицию по номеру 102.
Напомним, 2 сентября в Киеве неизвестные похитили маленького ребенка, полиция объявила план "Перехват". Злоумышленники выхватили ребенка из рук родителей и увезли в неизвестном направлении.
Кроме того, 2 октября на вокзале в Киеве похитили девушку. Полиция ввела план "Перехват" и разыскала серый Chevrolet. В салоне находились две женщины – 39-летняя водитель и 40-летняя пассажирка. Они сначала отрицали свою причастность к совершению похищения, однако позже рассказали, что девушку заподозрили в краже сумки и увезли ее с собой. В итоге пленница несколько часов сидела в подвале.
Теги: Донбасс, Киев, мужчина, похищение
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