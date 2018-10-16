В Минске на переговорах по Донбассу Украину представит Демченко вместо Кучмы

16.10.2018 15:40

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Украину представляет дипломат Руслан Демченко.

Сообщила «Интерфаксу-Украина» первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, передают novosti.dn.ua.

«Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп в Минске. Сегодня Украина во время этого заседания представляет дипломат и советник президента Руслан Демченко», - сказала она.

Геращенко отметила, что, несмотря на то, что сегодня Украину в Минске представляет Демченко, официально президент Петр Порошенко позже озвучит имя представителя ТГК.

Леонид Кучма был представителем Украины в трехсторонней контактной группе с 8 июля 2014 по 2 октября 2018 года.

Экс-президент называл Руслана Демченко как возможного преемника в этой роли.

В 2010-2014 годах Демченко был заместителем министра иностранных дел Украины.