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Центр Киева снова заблокирован – на смену «евробляхерам» пришли профсоюзы

17.10.2018 11:55
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Центр Киева снова заблокирован – на смену «евробляхерам» пришли профсоюзы

Центр Киева снова заблокирована, на смену «евробляхерам» пришли сторонники Каплина, которые маршируют к Кабмину, требуя повышения минимальной зарплаты до 7700 грн. Где взять средства на праздник «бюджетной щедрости» они не объясняют. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет эксперт Реанимационного пакета реформ Виктор Таран.

Он отмечает, что мы наблюдаем классическую левацкую риторика – найдите в бюджете деньги, потому что государство должно обеспечить «социальный рай по талонам». Только эти «бесплатные талоны» в условиях стагнации экономики можно обеспечить одним образом – запустить печатный станок в НБУ. Конечно, тогда зарплаты можно поднять до 7700 грн, только вот страшно прогнозировать будущий уровень инфляции и курс доллара.

По словам Виктора Тарана, он понаблюдал за маршем профсоюзов с окна собственной машины, потому что в отличие от них направляется на работу, чтобы приложить усилия для создания ВВП этого государства, потому что только ежедневной работой, а не проплаченными митингами можно обеспечить реальный рост зарплаты и благосостояние граждан. 



Теги: Донбасс, Киев, протест, профсоюз
 
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