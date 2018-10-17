Директор колледжа в Керчи: "Убивали всех, кого могли найти, много трупов детей, я бы тоже могла быть трупом", - видео

17.10.2018 15:24

В колледж ворвались несколько человек с взрывными пакетами и автоматами. Затем началась стрельба.

Подробности чудовищной смертельной трагедии сегодня, 17 октября, в Керчи рассказала директор колледжа, где погибли дети и педагоги, Ольга Гребенникова, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".

Гребенникова сквозь слезы рассказала, что внутри учебного заведения много трупов детей и много тел ее коллег. По ее словам, это был настоящий теракт. По последней информации, у тех пострадавших, кого уже доставили в больницы, минно-взрывные травмы.

Один из студентов признался, он спасся благодаря тому, что в конце пары задремал и поэтому не вышел на перемену. Также есть информация, что под завалами здания могут до сих пор находиться от 10 до 15 человек. Напомним, очевидцы теракта в Керчи рассказали, что раненые люди стонут на улице под отрытым небом. Добавим, выживших при теракте в Керчи не успевают развозить по больницам.





Источник: www.dialog.ua