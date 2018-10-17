Дыхание холода почувствуем уже скоро, - синоптик уточнила прогноз

17.10.2018 11:15

В течение ближайших нескольких дней погода во всех регионах Украины не изменится: будет солнечно и тепло. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.



Она предупредила о том, что настоящее осеннее похолодание придёт в страну 21 октября. Сначала температура понизится в западных областях, чуть позднее холодный атмосферный фронт начнёт перемещаться вглубь страны. Однако в ближайшие дни прогнозируется очень комфортная и не характерная для второй половины октября погода. «Температура воздуха также побалует украинцев: почти по всей стране днем будет от +17 до +21 градуса. На западе и юге будет даже теплее – до +23 градусов. Вместе с тем, ночью уже будет ощущаться осенний холод: температура будет падать до +3 +9 градусов, а местами даже до +1», – пишет синоптик.



В Киеве, как отмечает Диденко, дождей также не ожидается. Вплоть до выходных дневная температура воздуха будет составлять около 18-20 градусов, в ночные часы будет прохладно.

Источник: https://replyua.net