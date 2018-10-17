Какой будет погода в новогоднюю ночь: прогноз синоптиков

17.10.2018 13:05

Новогодняя ночь в Украине прогнозируется без снега.

Об этом во время пресс-конференции рассказала заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАНУ Вазира Мартазинова.

Синоптик утверждает, что зима обещает быть холодной, но без осадков. Особенно это касается декабря и января.

"В целом, конец декабря холодный, как и начало января. То есть, Новый год будет холодным, но практически без осадков... Снежного покрова не надо ждать", - сказала она.

По словам эксперта, холодный сезон будет без снега, однако украинцев ожидают осадки в виде мокрого снега.

"Его будет меньше этой зимой, чем в прошлом году, и при этом он будет совсем иного характера. Это, в основном, мокрый снег", - отметила она.

Источник: https://from-ua.com