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Крым на грани, Путин уже готовит войска: Тымчук о сценарии в Украине
На территории аннексированного Крыма поставленная Кремлем так называемая "власть" отчиталась президенту РФ Владимиру Путину о "проблемы полуострова". Их там оказалось немало: от экологических до общественных.
Об этом на странице в Facebook глава общественной инициативы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Он заверил: анализ ситуации неутешителен, в целом украинской разведке удалось узнать о прекращении водоснабжения через Северо-Крымский канал – а это прямая угроза для всей промышленности и хозяйства.
"…промышленные предприятия вынуждены не только снижать объемы производства, но и в ряде случаев полностью прекратить работу. При этом, на которые продолжают деятельность ведущих крымских предприятиях не соблюдается технологический цикл, который предусматривает забор больших объемов технической воды, что в случае продолжения деятельности данных предприятий может привести к техногенной аварии с большим количеством жертв среди персонала и местных жителей", - отметил Тымчук.
Политик добавляет, что пастбища на полуострове пересохли, из-за чего сокращается поголовье рогатого скота.
У людей скоро просто не останется еды: осадков нет, полив умеренный, поэтому нехватка урожая овощных и фруктовых культур достигает 60-65%. Отправляют из материка, но ассортимент и розничные цены совсем не доступным.
"В связи с этим, в кругах высшего руководства РФ все чаще звучит мнение о том, что: "если вопрос по Украине не удастся решить в 2019 году политическими методами (выборы Президента и выборы в ВР Украины), а именно установление в Украине пророссийской власти, то его все равно надо будет решить любым другим способом, возможно, военным ", - подытожил Тымчук.
Смотрите: В Минобороны озвучили причину экологической катастрофы в Крыму
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Крым, войска, сценарий, Тымчук
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