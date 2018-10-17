Олег Сенцов попал в реанимацию

17.10.2018 07:45

Двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан в интервью украинским телеканалам рассказала, что режиссер сейчас находится в реанимационном отделении Лабытнангской больницы, где врачи выводят его из голодовки.

«Ситуация очень критическая, никто не знает, чем это закончится. Уже есть необратимые последствия», - сказала Наталья.

По словам Каплан, у Олега после 145-дневной голодовки повреждены внутренние органы, в том числе желудок, печень, есть проблемы с сердцем и мозгом.

Напомню, Олег Сенцов прекратил голодовку 6 октября, когда по заключению врачей ему хотели назначить принудительное кормление.

Источник: mediananny.com с ссылкой на thebabel.com.ua

Фото - euronews.com