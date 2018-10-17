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Появилось страшное ВИДЕО момента стрельбы в Керчи
17.10.2018 22:48
В Сети появилось видео снятое в момент убийства 18 человек в политехническом колледже в оккупированной Керчи. Видео было опубликовано в Telegram-канале 112.
«Страшное видео: взрыв, а затем стрельба. Момент убийства 18 человек в политехническом колледже в Керчи. Слышно как раздаются выстрелы, с небольшой задержкой для перезарядки ружья», – сказано в сообщении, пишет Инфорезист.
На видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, 17 октября в одном из колледжей Керчи произошел взрыв со стрельбой. Известно о 18 погибших и свыше 40 пострадавших, большинство из которых подростки. Преступление совершил 18-летний студент этого же колледжа, после чего застрелился.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Крым, Керчь, стрельба, теракт
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