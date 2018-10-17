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Появилось страшное ВИДЕО момента стрельбы в Керчи

17.10.2018 22:48
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Появилось страшное ВИДЕО момента стрельбы в Керчи

В Сети появилось видео снятое в момент убийства 18 человек в политехническом колледже в оккупированной Керчи. Видео было опубликовано в Telegram-канале 112.

«Страшное видео: взрыв, а затем стрельба. Момент убийства 18 человек в политехническом колледже в Керчи. Слышно как раздаются выстрелы, с небольшой задержкой для перезарядки ружья», – сказано в сообщении, пишет Инфорезист.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, 17 октября в одном из колледжей Керчи произошел взрыв со стрельбой. Известно о 18 погибших и свыше 40 пострадавших, большинство из которых подростки. Преступление совершил 18-летний студент этого же колледжа, после чего застрелился.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Крым, Керчь, стрельба, теракт
 
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