Порошенко дал комментарий относительно взрыва в Керчи

17.10.2018 23:35

Петр Порошенко, президент Украины, выразил свои искренние соболезнования украинцам, потерявших своих детей и близких в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает replyua.net.



Кроме этого, украинский президент заявил, что прокуратурой Автономной Республики Крымуже было возбуждено уголовное производство по статье о теракте. Также, по словам Петра Поршенко, расследование подобных дел является весьма важным для Украины, поскольку Крымский полуостров - это украинская территория, а значит и пострадавшие являются гражданами Украины.



Следует отметить, что в соответствии с последними данными, количество человек, пострадавших в результате взрыва, возросло до 54. Такие данные сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба. «По нашим данным, пострадали и были госпитализированы 54 человека», - сказано в сообщении службы. Из этого же сообщения стало известно, что 8 человек, из всех тех, кто были доставлены в больницы в результате взрыва, находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получили ранения различной степени, но к «тяжелым» пациентам не относятся.

Источник : https://replyua.net/news