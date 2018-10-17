- Кабмин отменил повышение цен на газ до 27 октября00:09
- Порошенко дал комментарий относительно взрыва в Керчи23:35
- Появилось страшное ВИДЕО момента стрельбы в Керчи22:48
- «Случилось ужасное убийство…» - Порошенко о Керчи22:36
- Зарплаты и доходы украинцев вырастут: Гройсман рассказал о проекте бюджета на 2019 год22:05
- "Для Украины настала действительно золотая пора, как там Путин себя чувствует", - Сазонов 21:45
- Донбасс уже не интересен Путину: Кремль упраздняет структуры по управлению "ДНР" и "ЛНР" 21:31
- От Измаила до Мариуполя: Пограничники возьмут под охрану всю морскую границу21:24
- Найден «черный ящик» разбившегося Су-2721:00
- Стали известны мотивы «керченского стрелка», устроившего кровавую баню в колледже20:45
Порошенко дал комментарий относительно взрыва в Керчи
Петр Порошенко, президент Украины, выразил свои искренние соболезнования украинцам, потерявших своих детей и близких в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает replyua.net.
Кроме этого, украинский президент заявил, что прокуратурой Автономной Республики Крымуже было возбуждено уголовное производство по статье о теракте. Также, по словам Петра Поршенко, расследование подобных дел является весьма важным для Украины, поскольку Крымский полуостров - это украинская территория, а значит и пострадавшие являются гражданами Украины.
Следует отметить, что в соответствии с последними данными, количество человек, пострадавших в результате взрыва, возросло до 54. Такие данные сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба. «По нашим данным, пострадали и были госпитализированы 54 человека», - сказано в сообщении службы. Из этого же сообщения стало известно, что 8 человек, из всех тех, кто были доставлены в больницы в результате взрыва, находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получили ранения различной степени, но к «тяжелым» пациентам не относятся.
Источник : https://replyua.net/news
Теги: Керчь, взрыв, Порошенко
- Взрыв в Керчи: около 70 пострадавших и 10 погибших, людей не успевают вывозить – кадры трагедии
- В Керчи подростки подорвались на самодельной петарде
- В сети опубликовали фото подозреваемого в теракте в Керчи
- Взрыв превратил такси в груду металлолома (ФОТО)
- «Мою подругу убили у меня на глазах, пацаны просто падали и кровь разлеталась»: выжившая ученица керченского колледжа рассказала, что происходило внутри здания
- В Крыму взорвалась и загорелась квартира (ФОТО)
- "Для Украины настала действительно золотая пора, как там Путин себя чувствует", - Сазонов 21:45
- Донбасс уже не интересен Путину: Кремль упраздняет структуры по управлению "ДНР" и "ЛНР" 21:31
- От Измаила до Мариуполя: Пограничники возьмут под охрану всю морскую границу21:24
- Вероятность выборов в «ЛДНР» составляет 99%19:02
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу18:30
- Оккупанты ОРЛО взяли в заложники украинского добровольца18:15
- В Донецке в детской больнице моют и сушат одноразовые шприцы. Люди негодуют18:00
- В программе «Доступное жилье» могут участвовать семьи, чье жилье на подконтрольном Донбассе разрушено17:41
- Что скрывают боевики «ЛНР» в здании железнодорожной станции «Красная Могила»17:05
- Боевики «ДНР» и наемники несут потери в живой силе16:15
- Кабмин отменил повышение цен на газ до 27 октября00:09
- Порошенко дал комментарий относительно взрыва в Керчи23:35
- Появилось страшное ВИДЕО момента стрельбы в Керчи22:48
- «Случилось ужасное убийство…» - Порошенко о Керчи22:36
- Зарплаты и доходы украинцев вырастут: Гройсман рассказал о проекте бюджета на 2019 год22:05
- "Для Украины настала действительно золотая пора, как там Путин себя чувствует", - Сазонов 21:45
- Донбасс уже не интересен Путину: Кремль упраздняет структуры по управлению "ДНР" и "ЛНР" 21:31
- От Измаила до Мариуполя: Пограничники возьмут под охрану всю морскую границу21:24
- Найден «черный ящик» разбившегося Су-2721:00
- Стали известны мотивы «керченского стрелка», устроившего кровавую баню в колледже20:45
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Почему нельзя фотографировать спящих людей07:00
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»