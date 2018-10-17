- Гриценко: тарифы для населения могут быть снижены на треть20:01
- Рада может ужесточить наказание для россиян за незаконное пересечение границы19:46
- Синоптик: готовьтесь к сильному похолоданию с 20 октября19:32
- Росляков, убивший 18 человек в Керчи, был анархистом, поддерживающим "Новороссию", - кадры19:15
- Вероятность выборов в «ЛДНР» составляет 99%19:02
- Трагедия в Керчи: в Сети обнародовали последнее сообщение террориста Рослякова 18:47
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу18:30
- Оккупанты ОРЛО взяли в заложники украинского добровольца18:15
- В Донецке в детской больнице моют и сушат одноразовые шприцы. Люди негодуют18:00
- В Керчи выросло число жертв взрыва в колледже17:50
Рада может ужесточить наказание для россиян за незаконное пересечение границы
Цель законопроекта – предотвратить проникновение в Украину диверсионно-разведывательных групп
За незаконное пересечение границы может грозить тюрьма – 18 октября парламент планирует закрепить это на законодательном уровне в сессионном зале.
За попадание на территорию Украины в обход пунктов пропуска будет грозить до трех лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено для граждан России или тех, кто действует в интересах государства-агрессора.
Цель законопроекта – предотвратить проникновение в Украину диверсионно-разведывательных групп. Сейчас за незаконное пересечение границы предусмотрен только штраф или арест на 15 суток.
"Россия после получения Украиной Томоса, после других положительных новостей, которые есть, сейчас будет стараться дестабилизировать ситуацию в Украине. Прошу вас безотлагательно завтра рассмотреть этот законопроект, и предоставить эти инструменты через законодательную инициативу нашей Службе безопасности, нашим пограничникам, чтобы сдержать те диверсионные группы – для спокойствия в украинском государстве", – заявила нардеп Ирина Луценко, обращаясь к своим коллегам.
Ранее пограничники не пустили в Украину двух граждан РФ, которые прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Один из них незаконно посещал Крым, второй является представителем пропагандистского канала "Россия".
Также во въезде в страну отказали четверым гражданам РФ, которые оказались ультрас футбольного клуба России "Торпедо". Россияне, которые имели при себе агрессивную символику, не смогли объяснить цель своего визита в страну.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, граница, россияне, наказание, Верховная Рада
- Биометрика для россиян: выяснились все подробности процедуры
- Обходными путями - через границу - пытались пройти в Украину россияне
- Украинские пограничники с собаками ловят российских провокаторов (ВИДЕО)
- Фильтрация на границе: многим наемникам из РФ "чекисты" перекрыли выезд из "Л-ДНР", - СМИ
- Госпогранслужба о биометрическом контроле россиян: "Будем брать отпечатки пальцев, и создавать свою базу"
- С нового года на границе для россиян заработает биометрический контроль
- Вероятность выборов в «ЛДНР» составляет 99%19:02
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу18:30
- Оккупанты ОРЛО взяли в заложники украинского добровольца18:15
- В Донецке в детской больнице моют и сушат одноразовые шприцы. Люди негодуют18:00
- В программе «Доступное жилье» могут участвовать семьи, чье жилье на подконтрольном Донбассе разрушено17:41
- Что скрывают боевики «ЛНР» в здании железнодорожной станции «Красная Могила»17:05
- Боевики «ДНР» и наемники несут потери в живой силе16:15
- В Фащевке ночью сняли со здания поссовета «герб ЛНР»15:45
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе15:02
- В «ДНР»: В Макеевке будут испытывать взрывчатку13:30
- Гриценко: тарифы для населения могут быть снижены на треть20:01
- Рада может ужесточить наказание для россиян за незаконное пересечение границы19:46
- Синоптик: готовьтесь к сильному похолоданию с 20 октября19:32
- Росляков, убивший 18 человек в Керчи, был анархистом, поддерживающим "Новороссию", - кадры19:15
- Вероятность выборов в «ЛДНР» составляет 99%19:02
- Трагедия в Керчи: в Сети обнародовали последнее сообщение террориста Рослякова 18:47
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу18:30
- Оккупанты ОРЛО взяли в заложники украинского добровольца18:15
- В Донецке в детской больнице моют и сушат одноразовые шприцы. Люди негодуют18:00
- В Керчи выросло число жертв взрыва в колледже17:50
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Почему нельзя фотографировать спящих людей07:00
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»