«Роман» между летом и осенью набирает обороты: свежий прогноз погоды

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В ближайшие сутки в Украине сохранится сухая и очень теплая погода, которую будет продолжать определять поле высокого атмосферного давления. Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина", передает УП.
Так 18 октября, по прогнозам синоптиков, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, на побережье морей до 13°; днем 18-23°.
В Киеве в четверг без осадков; температура ночью 8-10° тепла, днем 20-22°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 18 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,8 градусов тепла в 1967 году, самая низкая - ночью на отметке 5,3 градусов мороза в 1976 году.
В пятницу в Карпатском регионе и южной части страны местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днём 17-22°, в западных областях 12-17°.
В Киеве 19 октября – без осадков. Ветер, переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 17-19°.
Теги: Донбасс, прогноз погоды
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