Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Случилось ужасное убийство…» - Порошенко о Керчи

17.10.2018 22:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Случилось ужасное убийство…» - Порошенко о Керчи

Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере выразил соболезнования по поводу произошедшей трагедии в оккупированной Керчи, replyua.net. "Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело.Это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия ", - написал Порошенко

Напомним, сегодня, 17 октября, весь мир потрясло страшное событие, которое произошло в оккупированном городе Керчь, где был организован кровавый теракт в политехническом колледже. Так, многие знаменитости на своих личных страницах в Инстаграм, опубликовали слова поддержки семья, которые потеряли сегодня своих близких. Отметим, многие звезды массово отменяют все свои планы, перенося на другой день выступления, передачи и концерты. 

Директор политехнического колледжа Керчи Гребенщикова рассказала: «Полно трупов, в том числе детей. Это теракт самый настоящий. Буквально через пять или десять минут после моего отъезда ворвались в здание, взорвали холл. Все стекла повылетали. Потом бегали, какие-то взрывпакеты бросали. Потом бегали с автоматами. Я не знаю с чем, по второму этажу бегали, открывали кабинеты и просто всех, кто там находился, убивали, всех, кого только могли найти. Теракт, как положено, как в Беслане». 



Теги: Донбасс, Керчь, теракт, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх