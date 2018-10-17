«Случилось ужасное убийство…» - Порошенко о Керчи

17.10.2018 22:36

Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере выразил соболезнования по поводу произошедшей трагедии в оккупированной Керчи, replyua.net. "Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело.Это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия ", - написал Порошенко



Напомним, сегодня, 17 октября, весь мир потрясло страшное событие, которое произошло в оккупированном городе Керчь, где был организован кровавый теракт в политехническом колледже. Так, многие знаменитости на своих личных страницах в Инстаграм, опубликовали слова поддержки семья, которые потеряли сегодня своих близких. Отметим, многие звезды массово отменяют все свои планы, перенося на другой день выступления, передачи и концерты.



Директор политехнического колледжа Керчи Гребенщикова рассказала: «Полно трупов, в том числе детей. Это теракт самый настоящий. Буквально через пять или десять минут после моего отъезда ворвались в здание, взорвали холл. Все стекла повылетали. Потом бегали, какие-то взрывпакеты бросали. Потом бегали с автоматами. Я не знаю с чем, по второму этажу бегали, открывали кабинеты и просто всех, кто там находился, убивали, всех, кого только могли найти. Теракт, как положено, как в Беслане».