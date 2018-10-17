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Стали известны даты проведения пробного ВНО-2019
В Украине пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) состоится во второй половине марта. Регистрация для участия в пробном ВНО продлится с 8 по 31 января 2019 года. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
«Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 16 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 23 марта», – сказано в сообщении.
Как отметили в УЦОКО, в день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может пройти тест по одному учебному предмету.
Результаты пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы в специальный сервис, будут обнародованы на информационных страницах: по украинскому языку и литературе – 22 марта, по другим предметам – 29 марта.
Также уточняется, что зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, образование, школа, ВНО
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