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Трагедия в Керчи: специалисты рассказали о сработавшем взрывном устройстве – подробности

17.10.2018 16:24
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Трагедия в Керчи: специалисты рассказали о сработавшем взрывном устройстве – подробности

Эксперты пришли к выводу, что взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

Однако не уточняется, какую роль они сыграли при взрыве. В данный момент информация еще уточняется, а раскопки ведутся. Эксперты из СКР рассказали, что на территории политехнического колледжа было неизвестное взрывное устройство. Оно было начинено металлическими предметами, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на страничку в "Твиттере" СКР. Предварительные данные сообщают, что взрыв произошел в столовой Керченского политехнического колледжа.

В данный момент не удалось установить тип взрывного устройства. Однако эксперты пришли к выводу, что в нем были металлические предметы. В данный же момент на месте взрыва проводят работы специалисты-взрывотехники, которые, при наличии соответствующих улик, должны первыми сообщить подробности о взрывном устройстве. Многих все еще интересует вопрос, как устройство сработало. Одни приходят к выводу, что это был детонатор, хотя другие говорят о радиосигнале.

Официальных же данных по этому поводу пока что не поступало. Тем временем свою работу около места трагедии продолжают спецслужбы, которые прибыли к политехническому колледжу несколько часов назад. Очевидцы же рассказали о том, что произошло, по их мнению, внутри здания. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Крым, Керчь, трагедия, теракт
 
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