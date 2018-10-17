Трагедия в Керчи: в Сети обнародовали последнее сообщение террориста Рослякова

17.10.2018 18:47

В Интернете было опубликовано последнее сообщение убийцы Владислава Рослякова. Оно было адресовано его девушке Владиславе Самойленко, которой он посвятил свой последний пост. Все еще уточняется, могли бы неудачи в личных отношениях привести Самойленко к идее о терроризме. Однако в Интернете начали бурное обсуждение по этому поводу.

В Сети узнали о последнем сообщении, которое опубликовал убийца Владислав Росляков перед терактом, что устроил в колледже. Об этом впервые сообщил канал "112 Украина" в своем "Телеграме", передает издание "Диалог.UA". В данный момент весь Интернет начал обсуждение последнего сообщения. Многие посчитали, что оно было адресовано его девушке. Хотя была вероятность того, что ему просто была симпатична какая-то девушка. Эксперты же сумели найти ответ.



Ею оказалась 15-летняя Владислава Самойленко, которой Росляков посвящал романтические посты. Все еще уточняется информация о том, какие у них были отношения. В Интернете же, как только узнали о подобном, начали думать о том, что у Рослякова был неудачный роман. И, хотя официальных данных по этому поводу не было, СМИ начали предоставлять информацию, что Росляков устроил стрельбу в школе из-за неразделенной любви.





Так ли это или же нет, в данный момент никто сказать не может. Тем не менее поступало сообщение о том, что Росляков хотел отомстить преподавателям, а не людям, из-за которых у него начались проблемы в личной жизни. Сам же виновник этого злодеяния был найден сегодня мертвым.



Источник: www.dialog.ua