Украина: Переговоры в Минске близки к тупику из-за позиции России

17.10.2018 16:47

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Александр Моцик заявил, что переговоры в Минске близки к тупиковой ситуации, поскольку Россия намерена заморозить конфликт. Об этом он заявил во время дискуссии «Какая миротворческая миссия нужна Украине?».

Моцик уточнил: «Прошел 97-й раунд переговоров. На самом деле ситуация близка к тупиковой и все из-за позиции РФ… которая не хочет идти на нормальный процесс урегулирования процесса дипломатическим путем, а желает заморозить ту ситуацию, которая там есть».

По его словам, в рамках переговоров Украине не удалось уговорить российскую сторону отменить проведение так называемых «выборов» на территории ОРДЛО. Моцик уточнил:

«Мы так и не смогли уговорить Россию отменить те выборы, которые она хочет провести на оккупированных территориях 11 ноября… Также не удалось договориться на встрече заместителей дипломатических советников лидеров четырех стран провести саммит до конца этого года».

Источник: https://donpress.com