В Керчь введены войска, место взрыва окружили 100 единиц военной техники – кадры

17.10.2018 15:33

После теракта в Керчь прибыло 100 единиц военной техники, чтобы разобрать завалы и помочь пострадавшим.

К месту прибыли БТРы и еще 200 военнослужащих. В данный момент разбирают завалы. К политехническому колледжу в Керчи прибыли военные, которые должны разобраться с ситуацией и помочь пострадавшим. "Телеграм-канал Mash" сообщил, что к месту трагедии прибыли 200 военнослужащих, а также 10 БТРов, передает издание "Диалог.UA". Отмечается, что среди техники в основном присутствуют БТРы.

Есть как военные машины, которые должны среагировать на возможные провокации, так и служебные, которые доставляют людей в медпункты. Соответствующие снимки были сделаны благодаря корреспондентам "Керчь.ФМ".



Временем ранее стало известно 40 госпитализированных, которые пострадали в результате теракта. Сейчас же на месте происшествия идет разбор завалов, чтобы обнаружить потенциальных жертв или улики. Однако в данный момент сотрудникам спецслужб не удалось обнаружить ничего интересного. После того как взрывотехники проведут свою работу, следователи начнут осмотр места трагедии.

Прежде всего они собираются осмотреть центр взрыва, чтобы теоретически определить его радиус и раскрыть некоторые подробности. Напомним, сегодня в Керчи случился теракт. Очевидцы к этому времени успели рассказать, что же на самом деле произошло. Поступало сообщение даже о том, что людей попросту расстреливали и это был не взрыв.





Источник: www.dialog.ua