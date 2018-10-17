В Керчи выросло число жертв взрыва в колледже

17.10.2018 17:50

В оккупированной Керчи число погибших увеличилось до 19 человек, так как еще один человек скончался в больнице от полученных ранений. Об этом сообщают в Центре медицины катастроф.

Напомним, ранее Следком РФ сообщил о 17 жертвах. Вначале правоохранители обнаружили 18 тел, однако, позже выяснилось, что один из погибших — преступник. Сейчас по последним данным, в больнице находятся 39 человек.

Напомним, убийцей оказался 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков, чье тело с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из помещений колледжа.

Источник: https://donpress.com