В сети опубликовали фото подозреваемого в теракте в Керчи

17.10.2018 15:18

В сети появилось фото парня, которого российские силовики подозревают в теракте в политехническом колледже в оккупированной Керчи. Его фото опубликовано в Telegram-канале Mash.

По данным ресурса, сейчас парня разыскивают. На снимке изображен молодой светловолосый парень с автоматом в руках. По информации, молодой человек зашел в здание колледжа в одной одежде, потом он переоделся.



Напомним, как сообщалось ранее, в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв, в результате взрыва погибли 10 человек, пострадало около полусотни человек.

Источник: https://donpress.com