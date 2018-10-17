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В сети опубликовали фото подозреваемого в теракте в Керчи

17.10.2018 15:18
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В сети опубликовали фото подозреваемого в теракте в Керчи

В сети появилось фото парня, которого российские силовики подозревают в теракте в политехническом колледже в оккупированной Керчи. Его фото опубликовано в Telegram-канале Mash.

По данным ресурса, сейчас парня разыскивают. На снимке изображен молодой светловолосый парень с автоматом в руках. По информации, молодой человек зашел в здание колледжа в одной одежде, потом он переоделся.

Напомним, как сообщалось ранее, в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв, в результате взрыва погибли 10 человек, пострадало около полусотни человек.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Керчь, взрыв, теракт
 
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