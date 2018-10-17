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В Украине могут закрыться три банка

17.10.2018 12:00
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В Украине могут закрыться три банка

Такие банковские организации, как Вернум банк, БМ Банк и Мистобанк, работающие на территории Украины, попали под угрозу закрытия. Причиной этому стал тот факт, что в октябре текущего года их регулятивный капитал не смог дотянуть до необходимых 200 миллионов гривен. Этот факт жестко нарушает ключевые требования Национального банка Украины, в связи с чем вышеуказанные организации могут лишиться лицензии, передает replyua.net.

Эти данные были приведены в отчете Национального банка Украины за октябрь. По сообщению FinClub, на территории Украины работает 81 платежеспособный банк. По состоянию на 1 октября текущего года, 26 из них нарушили, хотя бы один норматив НБУ. 

Следует также отметить, что БМ Банк, о котором упоминалось выше, в настоящее время находится в процессе отказа от банковской лицензии, причем по своему собственному решению. А норматив текущей ликвидности ВТБ банка упал значительно ниже критической отметки, которая составляет 40%. Норматив этого банка оказался всего лишь 8,66%. Такие данные свидетельствуют о достаточно низкой способности данного финансового учреждения выполнять свои обязательства перед кредиторами на протяжении месяца. 



Теги: Украина, Донбасс, банк, закрытие
 
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